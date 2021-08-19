Лихачев: долгая церемония открытия повлияла на дебют россиян на чемпионате мира

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Длительная церемония открытия сказалась на игре сборной России в начале матча против американцев на чемпионате мира по пляжному футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Михаил Лихачев.

В четверг россияне победили команду США со счетом 5:4 в дополнительное время. Счет открыли американцы.

"Прежде всего важно было добиться положительного результата, взяли два очка. На дебюте матча сказалось то, что была долгая церемония открытия, мы почти полчаса стояли после разминки. Поздравляю команду с победой. Хочется, чтобы дальше показали более качественный футбол", - сказал Лихачев.

По ходу матча тренер сменил вратаря - вместо Максима Чужкова вышел Станислав Кошарный. "С Максимом все нормально, изначально планировали, что сыграют оба. Для Станислава это первый матч на чемпионате мира. Дебют можно оценить на четверку", - отметил он.

Российские футболисты во втором туре 21 августа встретятся с парагвайцами.