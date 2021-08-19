Алаев заявил, что у Безуглова не было конфликта с тренерским штабом сборной России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Врач Эдуард Безуглов покинул сборную России по причине обновления ее штаба, конфликта с тренерами у него не было. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

"Это футбол, так бывает. Была команда, сейчас она обновляется. Никакого конфликта нет, более того, это планировалось. Было понятно, что будет обновление, которое коснется многих позиций, в том числе и тех, откуда ушли люди", - сказал Алаев.

В среду РФС объявил о том, что Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России и сконцентрируются на работе в своих клубах. Портал "Чемпионат" сообщал, что оба врача не сработались с тренером по физподготовке сборной России Луисом Мартинесом.