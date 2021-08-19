Рублев обыграл Монфиса и пробился в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале Рублев сыграет с французом Бенуа Пером, который занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Рублев идет на седьмой строчке в рейтинге ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Монфису 34 года, он располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. В активе французского теннисиста 10 титулов под эгидой ATP. Высшим достижением Монфиса на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал россиянин Даниил Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.