"Тоттенхэм" проиграл "Пасуш де Феррейра" в матче плей-офф квалификации Лиги конференций

ТАСС, 19 августа. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" потерпел поражение от португальского "Пасуш де Феррейра" со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча прошла в Португалии.

Единственный гол забил Лукас Силва (45-я минута). Ответная игра пройдет 26 августа в Англии.

Результаты других матчей: "Андерлехт" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:3; "Фейенорд" (Нидерланды) - "Эльфсборг" (Швеция) - 5:0; "Яблонец" (Чехия) - "Жилина" (Словакия) - 5:1; ПАОК (Греция) - "Риека" (Хорватия) - 1:1; "Ренн" (Франция) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:0; "Сивасспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.