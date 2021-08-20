{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

В Канаде стартует женский чемпионат мира по хоккею

Турнир пройдет в Калгари, сборная России проведет свой первый матч в ночь на 22 августа против команды Швейцарии

ТАСС, 20 августа. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд начнется 20 августа в канадском Калгари. Сборная России проведет свой первый матч в ночь на 22 августа против команды Швейцарии.

В 2020 году турнир не проходил из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 6 по 16 мая в канадских Галифаксе и Труро, однако из-за эпидемиологической ситуации власти провинции Новая Шотландия заявили, что турнир не состоится. В апреле Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение провести чемпионат мира в августе, позже было объявлено, что турнир примет Калгари. Стартовые матчи чемпионата мира пройдут без болельщиков, однако Федерация хоккея Канады и организационный комитет турнира продолжают работать с местными органами здравоохранения, чтобы изучить все возможные варианты допуска зрителей на трибуны.

Все участники, которые должны были принять участие в чемпионате мира прошлого года, сыграют на нем в 2021-м. Команды Германии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Канады, США и Японии автоматически квалифицировались по итогам чемпионата мира 2019 года, венгерки и датчанки перешли в высший дивизион из первого. Всего на турнире сыграют десять сборных, поделенных на две группы.

Из группы A в плей-офф выйдут все команды, в ней сыграют сборные США, Канады, Финляндии, России и Швейцарии. Из группы B в четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые три места.

Групповой этап пройдет с 20 по 26 августа. Чемпионат мира откроется матчем между сборными Чехии и Дании, также в первый день турнира пройдут игры Канада - Финляндия и Швейцария - США.

Плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Все матчи турнира примет арена в Канадском олимпийском парке.

Без флага и гимна

В соответствии с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA, россиянки будут выступать под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского, как и на мужском чемпионате мира.

В состав российской команды на чемпионат мира вошли 25 хоккеисток: вратари - Валерия Меркушева (СКИФ), Надежда Морозова ("Динамо-Нева"), Анна Пругова ("Агидель"); защитники - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе - "Динамо-Нева"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"); нападающие - Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все - "Динамо-Нева"), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все - "Агидель"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачева, Ландыш Фаляхова (все - СКИФ). Главным тренером сборной является Евгений Бобарико.

Во время подготовки к турниру россиянки провели контрольный матч против сборной США, в котором крупно уступили со счетом 0:6.

Американки занимают второе место по количеству побед на чемпионатах мира, в их активе девять золотых медалей. Рекордсменом по этому показателю является сборная Канады (10 побед), только эти две команды выигрывали турнир. На счету российских хоккеисток три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Лига Европы
"Рейнджерс" обыграл "Алашкерт" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Команда Александра Григоряна уступила со счетом 0:1, играя в большинстве
Читать полностью