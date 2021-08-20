В Канаде стартует женский чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 20 августа. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд начнется 20 августа в канадском Калгари. Сборная России проведет свой первый матч в ночь на 22 августа против команды Швейцарии.

В 2020 году турнир не проходил из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 6 по 16 мая в канадских Галифаксе и Труро, однако из-за эпидемиологической ситуации власти провинции Новая Шотландия заявили, что турнир не состоится. В апреле Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение провести чемпионат мира в августе, позже было объявлено, что турнир примет Калгари. Стартовые матчи чемпионата мира пройдут без болельщиков, однако Федерация хоккея Канады и организационный комитет турнира продолжают работать с местными органами здравоохранения, чтобы изучить все возможные варианты допуска зрителей на трибуны.

Все участники, которые должны были принять участие в чемпионате мира прошлого года, сыграют на нем в 2021-м. Команды Германии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Канады, США и Японии автоматически квалифицировались по итогам чемпионата мира 2019 года, венгерки и датчанки перешли в высший дивизион из первого. Всего на турнире сыграют десять сборных, поделенных на две группы.

Из группы A в плей-офф выйдут все команды, в ней сыграют сборные США, Канады, Финляндии, России и Швейцарии. Из группы B в четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые три места.

Групповой этап пройдет с 20 по 26 августа. Чемпионат мира откроется матчем между сборными Чехии и Дании, также в первый день турнира пройдут игры Канада - Финляндия и Швейцария - США.

Плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Все матчи турнира примет арена в Канадском олимпийском парке.

Без флага и гимна

В соответствии с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA, россиянки будут выступать под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского, как и на мужском чемпионате мира.

В состав российской команды на чемпионат мира вошли 25 хоккеисток: вратари - Валерия Меркушева (СКИФ), Надежда Морозова ("Динамо-Нева"), Анна Пругова ("Агидель"); защитники - Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе - "Динамо-Нева"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"); нападающие - Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все - "Динамо-Нева"), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все - "Агидель"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачева, Ландыш Фаляхова (все - СКИФ). Главным тренером сборной является Евгений Бобарико.

Во время подготовки к турниру россиянки провели контрольный матч против сборной США, в котором крупно уступили со счетом 0:6.

Американки занимают второе место по количеству побед на чемпионатах мира, в их активе девять золотых медалей. Рекордсменом по этому показателю является сборная Канады (10 побед), только эти две команды выигрывали турнир. На счету российских хоккеисток три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).