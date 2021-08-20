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ММА

Российский боец Гольцов не сумел выйти в финал Гран-при PFL

Россиянин уступил представителю Хорватии Анте Делии
Денис Гольцов AP Photo/Gregory Payan
Описание
Денис Гольцов
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 20 августа. Российский боец Денис Гольцов уступил представителю Хорватии Анте Делии на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в США.

Делия одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе, где должен встретиться с победителем боя между бразильцем Бруно Каппелоззой и американцем Джеймили Джонсом.

Гольцову 31 год, он является чемпионом мира и Европы по боевому самбо. Всего на его счету 27 побед и семь поражений в ММА. Делии 31 год, он одержал 19 побед и потерпел четыре поражения.

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