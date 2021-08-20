Российский боец Гольцов не сумел выйти в финал Гран-при PFL

ТАСС, 20 августа. Российский боец Денис Гольцов уступил представителю Хорватии Анте Делии на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в США.

Делия одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе, где должен встретиться с победителем боя между бразильцем Бруно Каппелоззой и американцем Джеймили Джонсом.

Гольцову 31 год, он является чемпионом мира и Европы по боевому самбо. Всего на его счету 27 побед и семь поражений в ММА. Делии 31 год, он одержал 19 побед и потерпел четыре поражения.