Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

ТАСС, 20 августа. Эквадорский футбольный клуб "Барселона Гуаякиль" дома сыграл вничью с бразильским "Флуминенсе" со счетом 1:1 и стал последним полуфиналистом Кубка Либертадорес.

В составе "Барселоны Гуаякиль" гол забил Гонсало Мастриани (73-я минута). У "Флуминенсе" отличился Фред (90+8, с пенальти).

Первая встреча завершилась со счетом 2:2, эквадорский клуб прошел дальше из-за большего количества голов, забитых на выезде. В полуфинале "Барселона Гуаякиль" встретится с бразильским "Фламенго". Команды дважды играли на групповом этапе прошлого розыгрыша турнира, оба раза сильнее была команда из Бразилии (3:0, 2:1). В другом полуфинале сыграют бразильские "Палмейрас" и "Атлетико Минейро".

Впервые в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три команды из одной страны. Клуб из Бразилии также третий раз подряд выйдет в финал турнира: в 2019 году "Фламенго" в решающем матче обыграл аргентинский "Ривер Плейт" (2:1), в 2020-м "Палмейрас" оказался сильнее "Сантоса" (1:0).

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Лидером по количеству побед в турнире является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.