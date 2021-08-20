Канделаки: "Матч ТВ" покажет Паралимпиаду в Токио вместе с Первым каналом

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Субхолдинг "Матч ТВ" покажет летние Паралимпийские игры в Токио вместе с Первым каналом. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

"Мы должны показать 50 часов - мы это сделаем. Ждем деления с Первым каналом", - сказала она.

Олимпийские игры в Токио, которые прошли с 23 июля по 8 августа, показывали "Матч ТВ", Первый канал и ВГТРК. "Это было беспрецедентное деление [вещания], потому что до этого исторически "Матч ТВ" получал оставшиеся часы вещания, - рассказала Канделаки. - Так, на Евро у нас не было матчей сборной России, а были все остальные, которые остались после двух каналов. Но Олимпиаду мы делили на равных, и, надеюсь, это будет правильным историческим поворотом".