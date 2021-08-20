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XXXII летние Олимпийские игры

Конокотин: международная федерация не дала аргументированных ответов по судейству Авериных

Руководитель российской делегации на Олимпийских играх в Токио Андрей Конокотин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Руководитель российской делегации на Олимпийских играх в Токио Андрей Конокотин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Международная федерация гимнастики (FIG) не предоставила аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее ОКР сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. В четверг технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.

"Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио 7 и 8 августа, - сказал Конокотин. - Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и Международный олимпийский комитет (МОК). Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье, комментировать просто бессмысленно".

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