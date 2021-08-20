Шишкарев оценил перспективы создания гандбольного клуба "Зенит"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вероятность создания в Санкт-Петербурге мужского гандбольного клуба "Зенит" сохраняется. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гандбола России, предприниматель Сергей Шишкарев.

Работа по созданию "Зенита" на базе клуба Суперлиги "Университет Лесгафта - Нева" ведется с 2017 года. Осенью прошлого года ожидалось, что клуб дебютирует в чемпионате России в сезоне-2021/22.

"Для меня важно, чтобы гандбол развивался в регионах, особенно в мегаполисах страны - в Москве и в Санкт-Петербурге, - сказал Шишкарев. - В Москве нам это уже удалось сделать, осталось - в Петербурге. Хочется, чтобы "Газпром" выполнил взятые на себя обязательства по тому, чтобы "Нева" превратилась в "Зенит" - клуб с хорошим финансированием".

"На предстоящем президентском совете по спорту будет возможность еще раз переговорить с руководством "Газпрома", "Новатэка" и "Газпром нефти". Александр Валерьевич Дюков (президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС) - влиятельный человек, не только в своем виде спорта. С точки зрения болельщиков и коммерции нам было бы интересно объединиться. Считаю делом чести довести этот вопрос до конца", - добавил он.

"Газпрому" принадлежит контрольный пакет акций футбольного "Зенита". С 2014 года в Санкт-Петербурге существует одноименный баскетбольный клуб. В 2017 году был создан волейбольный "Зенит".