Тренер "Рубина" Слуцкий рассказал о сложностях подготовки футболистов к игре с "Химками"

ТАСС, 20 августа. Некоторые футболисты казанского "Рубина" не успели восстановиться перед матчем пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Ранее "Рубин" завершил выступление в Лиге конференций, уступив по сумме двух матчей польскому "Ракуву".

"Не все футболисты восстановились, и для нас эти дополнительные матчи в еврокубках явились тяжелым испытанием, - сказал Слуцкий. - Есть сложности в подготовке к "Химкам", но мы их решим. Мы в прошлом году проиграли им дважды, это хорошая команда. Все определят нюансы".

Слуцкий добавил, что сложности в подготовке возникают и из-за качества поля. "Три последних матча мы провели на очень тяжелом поле, - отметил тренер казанцев. - Понятно, что поле одинаково для нас и для соперника. Но разница в том, что мы на нем играем постоянно, а соперник - один раз".

Ранее Слуцкий обращался к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявлял, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы.

"Рубин" после четырех туров располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В пятом туре казанцы в гостях встретятся с "Химками", матч состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.