Покровская: Олимпиада доказала, что россиян безосновательно подозревали в допинге

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио доказывают, что их безосновательно подозревали в употреблении допинга. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Российская команда в Токио завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Это самое успешное выступление команды с 2008 года.

"Команда России выглядела очень хорошо по всем параметрам и фронтам, мы завоевали очень много медалей, - сказала Покровская. - Если говорить о других видах спорта, то ходили слухи о том, что наша команда так блистала, потому что была на допинге. Говорили, что пусть сейчас они попробуют, когда они чистые. И попробовали! Результаты - отличные".

"Очень много было завоевано золотых медалей. Этим мы подтвердили, что Россию безосновательно загнали в такой угол. А в синхронном плавании этого и не почувствовали. Наши соперники верили, что наша команда всегда выступала чистой", - подчеркнула она.

Российские синхронистки на Олимпийских играх не уступают первых мест с 2000 года.