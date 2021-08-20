Вратарь "Спартака" Селихов вернулся к тренировкам после перелома пальца

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов приступил к индивидуальным тренировкам спустя месяц после перелома пальца руки. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Голкипер получил сложный перелом пальца руки на предсезонном турнире в матче против казанского "Рубина". Сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около трех месяцев.

Селихову 27 лет, он выступает за московский клуб с 2017 года. В составе команды голкипер стал чемпионом России (сезон-2016/17). В апреле 2019 года Селихов получил травму в матче против ЦСКА, после чего не выходил на поле в составе основной команды "Спартака" в официальных матчах.