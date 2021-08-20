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Футбол в России

Встречу чемпионата России по футболу "Урал" - "Динамо" смогут посетить до 500 болельщиков

Матч пройдет в Екатеринбурге в субботу
Иван Ордец ("Динамо") и Эрик Бикфалви ("Урал") Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Иван Ордец ("Динамо") и Эрик Бикфалви ("Урал")
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между екатеринбургским "Уралом" и московским "Динамо" смогут посетить до 500 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

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Матч пройдет в субботу и начнется в 18:00 мск.

"К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается, - говорится в сообщении. - По решению главного государственного санитарного врача России матч "Урал" - "Динамо" смогут посетить только 500 болельщиков".

В квоту входят владельцы абонементов на все секторы, владельцы карт Business Club, билетов на секторы А104, А105, А106 и владельцы абонементов в зону гостеприимства (секторы С104, С105, С106).

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Также в регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

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Российский футбол
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