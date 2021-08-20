Стали известны соперники российских баскетболисток в отборе к чемпионату Европы 2023 года

ТАСС, 20 августа. Стал известен состав групп отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу 2023 года. Жеребьевка прошла в пятницу.

Сборная России сыграет в группе F с командами Черногории, Дании и Австрии. В группе А сыграют сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Германии и Северной Македонии, в группе В - команды Франции, Украины, Литвы и Финляндии, в группе С - сборные Испании, Венгрии, Румынии и Исландии, в группе D - команды Турции, Словении, Польши и Албании, в группе Е - сборные Сербии, Хорватии, Болгарии, в группе G - команды Греции, Великобритании, Португалии и Эстонии, в группе Н - сборные Италии, Словакии, Люксембурга и Швейцарии, в группе I - команды Белоруссии, Чехии, Нидерландов и Ирландии, в группе J - сборные Швеции, Латвии и Израиля.

Отборочный турнир пройдет с ноября 2021 года по февраль 2023-го. В финальную часть выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле, сборные которых автоматически квалифицировались на турнир.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2004, 2011), в 2021 году команда заняла шестое место.