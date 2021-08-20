Синхронистка Колесниченко на чемпионате мира выступит в дуэте с Субботиной

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко на чемпионате мира 2022 года выступит в дуэте с Варварой Субботиной. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила тренер сборной России Татьяна Данченко.

Синхронистка Колесниченко заявила, что готова выступить на Олимпиаде в Париже

Колесниченко последние два года выступала со Светланой Ромашиной, которая после Игр в Токио может завершить карьеру. На Олимпиаде дуэт завоевал золотые медали.

"В мае на чемпионате мира дуэт будет представлен Светланой Колесниченко и Варварой Субботиной, - сказала Данченко. - Они уже победно выступали на чемпионате Европы в Глазго".

Тренер отметила, что Субботина также выступит в сольных программах. "Дай бог нам здоровья, терпения и сил", - отметила она.

Субботиной 20 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, Олимпийские игры в Токио она пропустила по причине травмы.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в японской Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года. В синхронном плавании будут разыграны десять комплектов наград.