"Спартак" направил в РПЛ позицию по реформе турнира и лимиту на легионеров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" направило в Российскую премьер-лигу (РПЛ) позицию в ответ на предложения о реформе чемпионата страны и формате лимита на легионеров. Об этом сообщил источник ТАСС.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В организации подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. В середине августа издание Daily Storm сообщило, что РФС разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата проведения чемпионата страны, одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков.

Как рассказал ТАСС источник, "Спартак" выступил с ответом на предложения о реформе чемпионата России и формате лимита на легионеров. По его информации, в проекте по лимиту красно-белые отрицательно отнеслись к идее качественных критериев для иностранных футболистов, а также возможному созданию специальной комиссии, которая будет индивидуально рассматривать заявки клубов, если игрок не подходит под данные критерии. Собеседник агентства отметил, что позиция московского клуба сводится к следующему: национальная ассоциация не может ограничивать клубы в качественном выборе, а специальная комиссия не вызывает у "Спартака" доверия.

Источник отметил, что в вопросе реформы формата проведения чемпионата России "Спартак" в целом выступает за ее проведение. При этом он отметил, что в этом вопросе необходимы доработки.