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Летние олимпийские виды спорта

На юниорском чемпионате мира презентовали книгу о спортивной борьбе России

В ней, помимо прочего, подводятся итоги Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Книгу "Зал славы российской борьбы" презентовали на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Башкирии.

Отдельные главы посвящены известным отечественным борцам, среди которых Иван Поддубный, Бувайсар Сайтиев, Александр Карелин, Иван Ярыгин, Александр Медведь и Анатолий Парфенов. Также в книге рассказывается о перспективах борьбы в России и подведены итоги Олимпийских игр в Токио.

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров проходит в Уфе с 16 по 22 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
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