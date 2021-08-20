На юниорском чемпионате мира презентовали книгу о спортивной борьбе России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Книгу "Зал славы российской борьбы" презентовали на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Башкирии.

Отдельные главы посвящены известным отечественным борцам, среди которых Иван Поддубный, Бувайсар Сайтиев, Александр Карелин, Иван Ярыгин, Александр Медведь и Анатолий Парфенов. Также в книге рассказывается о перспективах борьбы в России и подведены итоги Олимпийских игр в Токио.

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров проходит в Уфе с 16 по 22 августа.