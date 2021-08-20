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Летние олимпийские виды спорта

Исполком федерации гандбола признал удовлетворительным выступление россиянок на Олимпиаде

Команда стала серебряным призером Игр в Токио
Гандболистки сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Гандболистки сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России признал удовлетворительным выступление женской сборной страны на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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"Исполком признал выступление женской сборной России на Олимпиаде удовлетворительным (по двухбалльной системе). Аналогичные оценки получили женская молодежная сборная (главный тренер - Михаил Измайлов), ставшая второй на чемпионате Европы, и женская юниорская сборная (главный тренер - Алексей Гумянов), завоевавшая бронзу чемпионата Европы", - говорится в заявлении.

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