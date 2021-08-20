Исполком федерации гандбола признал удовлетворительным выступление россиянок на Олимпиаде

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России признал удовлетворительным выступление женской сборной страны на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Россиянки под руководством Алексея Алексеева стали серебряными призерами Игр, уступив в финале команде Франции (25:30).
"Исполком признал выступление женской сборной России на Олимпиаде удовлетворительным (по двухбалльной системе). Аналогичные оценки получили женская молодежная сборная (главный тренер - Михаил Измайлов), ставшая второй на чемпионате Европы, и женская юниорская сборная (главный тренер - Алексей Гумянов), завоевавшая бронзу чемпионата Европы", - говорится в заявлении.