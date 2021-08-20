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Массовый спорт

Глава Международной федерации гандбола посетит форум "Россия - спортивная держава"

Мероприятие пройдет в Казани с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа посетит форум "Россия - спортивная держава" в Казани. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября. Он должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Мустафа приедет в Казань на форум "Россия - спортивная держава", - сказал Шишкарев.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента России. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

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