В Токио прошла акция протеста против проведения Паралимпиады

ТОКИО, 20 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. Акция протеста против проведения летних Паралимпийских игр в Токио прошла в пятницу в столице Японии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие собрались у ограждения вокруг дворца Акасака - одного из двух гостевых домов японского правительства, где состоялась церемония объединения огней Паралимпиады со всех 47 префектур Японии в единое пламя. В акции приняли участие порядка 30 человек. Противники проведения Игр выкрикивали лозунги с требованием отменить предстоящие соревнования из-за продолжающегося масштабного распространения нового коронавируса в Японии. Рядом с собравшимися дежурили японские полицейские, которые следили, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть и не пытались проникнуть на территорию дворца. Никаких инцидентов замечено не было.

В Японии последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом, в последний раз соответствующий антирекорд был зафиксирован 20 августа - 25 876 случаев. Для сдерживания распространения инфекции японское правительство продлило до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого, действие режима было дополнительно расширено на семь префектур. До 12 сентября еще в 16 префектурах введены усиленные меры против распространения коронавируса. Соответствующий режим и меры предполагают, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.

С 23 июля по 8 августа в Токио прошли Олимпийские игры, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.