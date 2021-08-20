В Хабаровске впервые пройдет международный турнир по керлингу

"Одной из главных задач ФКР является популяризация керлинга по всей территории Российской Федерации. Я очень рад, что Хабаровский край в лице руководства региона поддержал нашу идею проведения международного турнира. Керлинг в Хабаровске недавно, но развивается довольно стремительно, а данные соревнования станут очень хорошим импульсом для будущих юных спортсменов выбирать именно керлинг, когда увидят на льду настоящий накал спортивных страстей от профессионалов высокого класса. Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне, а зрители получат настоящее удовольствие от игры ведущих спортсменов мира", - заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Соревнования пройдут с 30 августа по 1 сентября. Участниками состязаний станут сборные Польши, Венгрии, Казахстана и России. Россию на турнире представят три команды: бронзовые призеры чемпионата мира Александр Еремин и Анастасия Москалева, серебряный призер чемпионата мира Анна Сидорова в паре с Алексеем Тимофеевым, а также лучшая пара в рейтинге WCT прошлого сезона Анна Самойлик и Михаил Васьков.