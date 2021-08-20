Футболист "Челси" Пулишич заразился коронавирусом перед матчем с "Арсеналом"

ТАСС, 20 августа. Тест на коронавирус полузащитника лондонского "Челси" Кристиана Пулишича дал положительный результат в преддверии матча второго тура чемпионата Англии по футболу с "Арсеналом". Об этом сообщил главный тренер "Челси" Томас Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча "Арсенал" - "Челси" состоится 22 августа и начнется в 18:30 мск.

"Отсутствие Пулишича на тренировках, к сожалению, очень легко объяснить, - сказал Тухель. - У него положительный тест на коронавирус, он должен соблюдать карантинные протоколы".

Пулишичу 22 года, он выступает за "Челси" с 2018 года, перейдя из дортмундской "Боруссии". В составе лондонцев американец стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне.