WADA лишило аккредитации афинскую лабораторию

ТАСС, 20 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Причиной послужило несоответствие международному стандарту лабораторий.

Работа лаборатории была приостановлена на шесть месяцев 1 октября 2019 года. В связи с тем, что она не обладала возможностями проводить тесты во время пандемии коронавируса, ее аккредитация вновь была приостановлена на полгода. Последующие проверки WADA не выявили достаточных изменений, благодаря которым лаборатории можно было вернуть аккредитацию.