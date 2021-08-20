Абрамян: Сиваков на "Вуэльте" показал, что входит в число 15 лучших велогонщиков мира

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россиянин Павел Сиваков на престижной шоссейной многодневной велогонке "Вуэльта" показал, что входит в число 15 лучших гонщиков мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Ираклий Абрамян.

Сиваков из команды Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") занял третье место на седьмом этапе "Вуэльты", преодолев дистанцию в 152 км за 4 часа 11 минут 2 секунды.

"В велоспорте превалируют командные действия, и одни велогонщики работают на других - лидеров. Мы рассчитывали, что у Сивакова получится на Олимпиаде, но получилось то, что вышло, - сказал Абрамян. - В любом случае Сиваков сейчас показал, что он один из тех, кто входит в топ-15".

Последний раз россияне попадали в тройку лучших на этапе "Вуэльты" в 2020 году. Тогда Александр Власов занял второе место на 12-м этапе. В общем зачете нынешней "Вуэльты" Власов из "Астаны" располагается на девятом месте (+1.06), Сиваков - 37-й (+17.09).

Сивакову 24 года, он является победителем "Тура Альп" и "Тура Польши" в 2019 году. Также в 2019 году Сиваков занял девятое место на веломногодневке "Джиро д'Италия".