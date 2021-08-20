Хоккеист Задоров подписал новый контракт с "Калгари"

ТАСС, 20 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" объявил о продлении соглашения с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новый контракт с хоккеистом рассчитан на один год. Ранее Задоров подал в арбитраж профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) в связи с недовольством предложенным клубом контрактом.
Nikita Zadorov agrees to one year contract extension with Calgary Flames! #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/YB0C9t89rA— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) August 20, 2021
Задорову 26 лет, прошлый сезон он провел в "Чикаго", сыграв 55 матчей и набрав восемь (одна шайба + семь результативных передач) очков, позже он был обменян в "Калгари" за выбор в третьем раунде драфта 2022 года. Также выступал за "Колорадо" и "Баффало". В составе сборной России становился бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.