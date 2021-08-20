Хоккеист Задоров подписал новый контракт с "Калгари"

Новый контракт с хоккеистом рассчитан на один год. Ранее Задоров подал в арбитраж профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) в связи с недовольством предложенным клубом контрактом.

Задорову 26 лет, прошлый сезон он провел в "Чикаго", сыграв 55 матчей и набрав восемь (одна шайба + семь результативных передач) очков, позже он был обменян в "Калгари" за выбор в третьем раунде драфта 2022 года. Также выступал за "Колорадо" и "Баффало". В составе сборной России становился бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.