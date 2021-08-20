Россиянка Лея Гарифуллина заняла десятое место на чемпионате Европы по шахматам

ТАСС, 20 августа. Российская шахматистка Лея Гарифуллина черными фигурами сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде в заключительном туре чемпионата Европы и завершила выступление на турнире на десятом месте. Чемпионат проводился в Румынии.

Гарифуллина набрала 7,5 очка в 11 партиях. Победительницей с 9 очками стала армянка Элина Даниелян, второе место заняла украинка Юлия Осьмак (8,5), третьей стала полька Оливия Кёлбаса (8).

Гарифуллиной 16 лет, она является бронзовым призером чемпионата России (2020).

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. В минувшем чемпионате принимали участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров, призовой фонд - $54,5 тыс.