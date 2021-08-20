Роспотребнадзор отменил турнир по кулачным боям в Москве из-за коронавируса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Турнир по боям на голых кулаках в Москве Top dog отменен из-за коронавируса по постановлению Роспотребнадзора. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Турнир должен был состояться в пятницу в Москве во дворце спорта "Крылья Советов". Но на место проведения прибыли представители Роспотребнадзора и постановили закрыть дворец спорта и отменить проведение турнира из-за коронавирусных ограничений.

В главном бою вечера должны были встретиться Рустам Мухитдинов и Наим Давудов.

Аналогичные турниры по боям на голых кулаках в Москве проходили девять раз, начиная с 2019 года. Бои проходят на ринге круглой формы, диаметром не менее 5 и не более 6 метров. Ограждение ринга выполнено из блоков сена.