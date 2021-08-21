Болельщикам не нужны ПЦР-тесты, чтобы попасть на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

Ранее управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило проведение спортивных мероприятий в столице с участием не более трех тысяч зрителей.

"Департамент спорта [Москвы] договорился с Роспотребнадзором о том, что на спортивные мероприятия могут быть допущены до трех тысяч зрителей, при этом не нужны ни ПЦР-тесты, ни QR-коды, - сообщили в пресс-службе ФХМ. - Единственное, мы просим зрителей, чтобы они использовали маски, и рассадка на трибунах будет через одного. Для спортсменов организована чистая зона, и журналисты, которые будут в ней работать, должны предоставить результаты ПЦР-тестов, остальные журналисты, так как они со спортсменами не пересекаются, они могут прийти без них".

"Мы старались, чтобы было больше веселья на матчах, поэтому, как обычно, будут организованы розыгрыши клубной атрибутики прямо на арене. Также на матчах будут присутствовать маскоты пяти клубов, к сожалению, до нас не доехал тигр Бархат из Хабаровска, но будет дракон [клуба] "Куньлунь Ред Стар" и талисманы четырех остальных клубов. В холлах также будут развлечения для зрителей, но с ограничениями из-за ковида. Контролировать ситуацию будут волонтеры, которые будут просить людей, чтобы они не толпились, а весь необходимый инвентарь будет обрабатываться", - отметил собеседник ТАСС.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году участие в турнире впервые примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".