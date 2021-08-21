Спицов и Червоткин пострадали в массовом завале на соревнованиях по лыжероллерам в Эстонии

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин получили повреждения в результате массового завала в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.

Спицов и Червоткин после падения были вынуждены сойти с дистанции. Массовый завал произошел на скоростном участке трассы.

"Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова, - сказал Бородавко. - А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости - около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу".

Тренер отметил, что спортсменам удалось избежать серьезных травм, но ближайшие две недели они будут вынуждены тренироваться с ограничениями. "Сотрясений и переломов удалось избежать, но полученные повреждения все равно будут мешать", - отметил он.

Спицову 25 лет, он является трехкратным олимпийским призером. Червоткину 26 лет, на его счету олимпийское серебро в эстафете и две награды чемпионатов мира.