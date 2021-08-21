В "Ростове" заявили, что готовятся принять "Краснодар" на домашнем стадионе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" намерен принять "Краснодар" на "Ростов-Арене" и надеется, что все трудности с полем будут устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата "Ак Барс - Арены" в Казани и "Ростов-Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Предупреждения получили "Ахмат" и "Сочи".

"Мы готовимся принять "Краснодар" на "Ростов-Арене". "Ростов-Арена" устраняет все трудности с полем, которые возникли из-за аномальных погодных условий - высокой температуры и большого количества осадков. "Ростов-Арена" предпринимает все, чтобы матч седьмого тура состоялся на ней", - сообщили в пресс-службе.

Игра "Ростов" - "Краснодар" пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.