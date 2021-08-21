Тренер Большунова объяснил слабые результаты лыжника на соревнованиях в Эстонии

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Слабые результаты чемпиона мира, многократного олимпийского призера Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя объясняются тем, что к соревнованиям он подошел после тяжелого тренировочного сбора. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов в пятницу не сумел преодолеть квалификацию спринта, в субботу стал 20-м в масс-старте.

"За последние две недели был проделан очень большой объем силовой работы, от которой он пока еще не отошел, - сказал Бородавко. - Немного перебрал с силовой работой, накопилась общая усталость".

Тренер отметил, что на последний результат Большунова повлиял массовый завал, который произошел на скоростном участке дистанции. В нем легкие травмы получили два напарника спортсмена по команде - Денис Спицов и Алексей Червоткин. Большунову при этом удалось избежать падения.

"Он сумел избежать падения, но ушел в сторону, и пока оглядывался и смотрел, что произошло с ребятами, лидирующая группа отъехала. Темп был очень высокий, и одному идти было уже сложно", - сказал он.