Акинфеев побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах России по футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. Вратарь вышел на поле в 490-й раз в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата".

4⃣9⃣0⃣! Игорю Акинфееву покорился ещё один рекорд. Наш капитан стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России! https://t.co/nmCkimvoa0 pic.twitter.com/FIYIcfwRjC

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Сергею Игнашевичу, на счету которого 489 игр. Игнашевич выступал за "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Тройку лидеров замыкает Сергей Семак (456 матчей), выступавший за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит". Оба футболиста завершили карьеру игроков.

Акинфееву 35 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005). В составе сборной России Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, доходил до четвертьфинала чемпионата мира - 2018.

Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей "на ноль" (221), 16 раз он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.