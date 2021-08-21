Сборная Мозамбика обыграла команду ОАЭ в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда Мозамбика победила сборную ОАЭ со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".
В таблице группы B лидирует сборная Испании (3 очка, 1 матч), далее идут команды Мозамбика (3, 2), ОАЭ (2, 2) и Таити (0, 1).
На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.
|#
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|0
|8-4
|3
|2
|Мозамбик
|2
|1
|0
|0
|1
|8-10
|3
|3
|ОАЭ
|2
|0
|1
|0
|1
|6-7
|2
|4
|Таити
|1
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0