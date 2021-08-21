{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Мозамбика обыграла команду ОАЭ в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда Мозамбика победила сборную ОАЭ со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

В таблице группы B лидирует сборная Испании (3 очка, 1 матч), далее идут команды Мозамбика (3, 2), ОАЭ (2, 2) и Таити (0, 1).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа В
#КомандаИВВОВППМО
1Испания110008-43
2Мозамбик210018-103
3ОАЭ201016-72
4Таити100013-40

 

Теги
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Летние олимпийские виды спорта
Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами
Легкоатлет пробежал дистанцию быстрее взрослого мирового рекорда, но в связи с разницей в высоте барьеров рекорд не будет сертифицирован как мировой среди взрослых
Читать полностью