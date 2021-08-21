Синхронист Мальцев считает, что художественной гимнастике нужна объективизация судейства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судейский скандал в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио показывает, что вид спорта нуждается в объективизация судейства. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастки не согласились с результатами соревнований на Олимпийских играх в Токио, глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета.

"Я не очень хорошо разбираюсь в судействе в художественной гимнастике, но когда наши отечественные специалисты делают разбор, то их выводы выглядят убедительно - вопросы к судейству действительно есть, - сказал Мальцев. - Плюс количество протестов, которое было подано на Олимпийских играх не только нами, но и другими странами, говорит о том, что не все было ясно в плане судейства самим спортсменам и тренерам".

"Если даже не было несправедливого судейства, то, по крайней мере, судейство не было понятным самим выступающим и тренерам, что плохо. Если вопросы возникают даже у людей, которые находятся в этой теме, то зрители и подавно будут находиться в неведении. Получается, что вид спорта настолько субъективен, что никто не понимает, как в нем оцениваются выступления. В этом плане надо больше объективизировать вид спорта", - добавил спортсмен.

Мальцев отметил, что синхронное плавание уже идет в этом направлении - с 2022 года будет внедрена новая система судейства, в которой будет отдельно оцениваться синхронность. "Будут три судьи, которые будут одновременно нажимать на одну из трех кнопок в зависимости от степени ошибки. Таким образом будет засчитываться ошибка. На данный момент синхронность входит в оценку за технику исполнения, которая включает в себя высоту и другие показатели, что делает оценку субъективной. Поэтому в видах спорта, где выставляются баллы, нужно идти идти в сторону объективизации судейства".

В четверг Международная федерация гимнастики сообщила, что технический комитет по художественной гимнастике не обнаружил предвзятости или иных нарушений в решениях судей, которые поставили Ашрам выше Дины Авериной.