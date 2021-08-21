Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

ТАСС, 21 августа. Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира среди юниоров. Соревнования проходят в Найроби.

Результат 19-летнего бегуна составил 12,72 секунды, он побил свое же достижение, установленное днем ранее (12,93). Тогда он впервые в карьере выбежал из 13 секунд.

Француз пробежал дистанцию быстрее взрослого мирового рекорда (12,80), но в связи с разницей в высоте барьеров рекорд не будет сертифицирован как мировой среди взрослых.

Жоя также является победителем чемпионата Европы среди юниоров, который прошел в 2021 году в Таллине.

Соревнования в Найроби завершатся 22 августа.