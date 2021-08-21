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Футбол в России

Березуцкий: футболист ЦСКА Яковлев прогрессирует с каждым матчем

19-летний воспитанник клуба отличился в игре с "Ахматом"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Владислав Яковлев хорошо цепляется за мяч и показывает прогресс в каждом матче. Такое мнение высказал главный тренер москвичей Алексей Березуцкий после матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата".

В субботу москвичи одержали победу со счетом 2:0, 19-летний Яковлев забил один из голов.

"Он очень активно действует в атаке, участвует практически во всех эпизодах, хорошо цепляется за мяч - типичный форвард. Надеюсь, с каждым месяцем, неделей он будет все больше и больше прогрессировать, - сказал Березуцкий. - Вы видели это по игре, тренерский штаб может ему спокойно доверять больше времени на поле".

Также главный тренер прокомментировал замену полузащитника Алана Дзагоева. "У Дзагоева все великолепно. Просто это его минута, когда замена и происходит. Скажем так, это было сделано во избежание дополнительных травм".

ЦСКА набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с действующим чемпионом России петербургским "Зенитом" 26 августа.

Яковлев является воспитанником ЦСКА, он провел пятый матч за основную команду и отметился дебютным голом.

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