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Футбол в России

Березуцкий: ЦСКА стало легче после забитого гола в матче РПЛ против "Ахмата"

Армейцы открыли счет во втором тайме

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" стало проще играть после первого гола, который был забит во втором тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

В субботу ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Ахмат". Эта победа стала восьмой подряд над грозненцами, последний раз футболисты из Грозного сумели набрать очки в матче с армейцами в 2017 году, победив в гостях со счетом 1:0.

"Матч непростой, простых в чемпионате России не бывает, - сказал Березуцкий. - В первом тайме даже после удаления играли достаточно монотонно, если моменты и были, то только после стандартов, так же как и у "Ахмата". Во втором тайме начали действовать активнее, но действительно легче стало только после гола. "Ахмат" играл достаточно низко, поэтому моменты в принципе создавались с трудом".

В следующем туре подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях с действующим чемпионом России петербургским "Зенитом" 26 августа. В этот же день "Ахмат" примет тульский "Арсенал".

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