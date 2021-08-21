Парфенов: игроки "Арсенала" не просто дали бой, а показали качественный футбол

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Футболисты "Арсенала" в матче со "Спартаком" не просто продемонстрировали бойцовский характер, а показали еще и качественный футбол. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов.

"Арсенал" сыграл со "Спартаком" вничью в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:1).

"Понравились командные действия в обороне, переходы от обороны в атаку, достаточно много хороших моментов было. Да, было давление на наши ворота, но это "Спартак", и радует, что наша команда не просто дала бой, а показала достаточно качественную, зрелую игру. В конце была возможность забить, по накалу результат, наверное, закономерен", - сказал Парфенов.

Парфенов рассказал о ситуации с травмированными игроками - нападающим Евгением Луценко, который в сезоне-2019/20 забил 15 мячей, а также полузащитником Зурико Давиташвили. Оба свои последние матчи провели против "Краснодара" 15 августа.

"Луценко ни одного дня не тренировался. Надеюсь, к матчу через четыре дня будет готов. Зурико до паузы [на матчи сборных] выбыл точно, после нее, я уверен, он будет готов. В матче с "Краснодаром" он немного дернул икроножную мышцу", - отметил он.

В следующем туре "Арсенал" в гостях 26 августа встретится с "Ахматом".