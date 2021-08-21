Экипаж из России победил на чемпионате Европы по парусному спорту в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Российский яхтсмен Павел Кузнецов занял первое место на чемпионате Европы по парусному спорту, который проходил в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду. Второе место досталось российскому спортсмену Андрею Кочневу, замкнул тройку призеров француз Максим Менил, сообщили в пресс-службе турнира в субботу.

"Буквально за полчаса до окончания времени возможного старта появился столь долгожданный ветер и удалось удалось провести еще один (восьмой) флайт. И он внес существенные изменения в турнирную таблицу. Андрей Кочнев победил в своей гонке и поднялся на вторую строчку, сменив француза Менила, который, в свою очередь, спустился на третье место. Свое первое поражение на этой регате потерпел экипаж Павла Кузнецова, но на его итоговое место это не повлияло", - говорится в сообщении.

За все дни соревнований было проведено 24 гонки. Запланированную программу с большим количеством гонок помешал провести штиль, который установился в Екатеринбурге в последние несколько дней.

Всего в турнире приняли участие 10 экипажей из России, Франции, Италии, Польши и Финляндии.