Газизов назвал закономерным результатом ничью в матче РПЛ между "Уфой" и "Зенитом"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ничья в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и санкт-петербургским "Зенитом" является закономерным результатом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В субботу "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Зенитом" со счетом 1:1.

"Мне кажется, что мы играли достойно и выглядели очень прилично, - сказал Газизов. - Было видно, что мы играем дома. Мне кажется, что это закономерный результат, ничего удивительного здесь не вижу. Конечно, доволен результатом - ничьей с чемпионом России последних трех лет".

"Судейство сегодня было нормальным, игра понравилась болельщикам. Мне кажется, игра смотрелась, то есть большие скорости были, мы прессинговали. Спасибо команде, тренеру", - добавил Газизов.

"Уфа" набрала пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 11 очками располагается на второй позиции. В следующем туре "Уфа" 26 августа примет самарские "Крылья Советов", "Зенит" в этот же день сыграет дома с московским ЦСКА.