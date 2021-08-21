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Футбол в России

Семак: футболисты "Зенита" не смогли реализовать свои моменты в матче с "Уфой"

Встреча пятого тура завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 21 августа. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" не смогли реализовать свои моменты и упустили победу в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Уфы". Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Зенит" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

"Игра складывалась достаточно хорошо для нас - и забить смогли, и в обороне играли хорошо, это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу, - сказал Семак. - Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам".

"Зенит" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче петербуржцы сыграют дома 26 августа против московского ЦСКА.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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