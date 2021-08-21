Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Медведев ударил ногой по камере после столкновения с оператором на турнире в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев имел первый номер посева.

По ходу второго сета Медведев в попытке добраться до мяча врезался в камеру, снеся телевизионную точку с оператором. После того, как конструкцию восстановили, российский теннисист на эмоциях толкнул ее ногой, а также высказал претензии организаторам в связи с неудобным расположением телекамер на корте. Медведев в разговоре с арбитром отметил, что мог получить травму, после инцидента спортсмен взял медицинский тайм-аут, а затем еще один в третьем сете.

Медведев и Рублев провели пятый матч между собой на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Рублев одержал победу впервые, до этого он не сумел взять ни одного сета. В финале Рублев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (2) и представителем Германии Александром Зверевым (3).

Медведев занимает второе место в рейтинге АТР. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Рублеву 23 года, он идет на седьмой строчке в рейтинге ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

"Мастерс" в Цинциннати

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.