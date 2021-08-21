Мацуев: возможная отмена лимита на легионеров усилит конкуренцию в российском футболе

"Если легионер сильнее российского футболиста, он выходит в составе, с одной стороны, это плохо для нашей сборной, а с другой, это не даст расслабиться нашим футболистам, которые, чего греха таить, подрасслабились, зная, что они в любом случае будут выходить [на поле] из-за того, что есть лимит", - сказал Мацуев.

Он уточнил, что отмена лимита на легионеров не решит проблем российского футбола. "Мы говорим о детском и юношеском футболе, но никто ничего конкретно не делает, я знаю о планах создать в регионах несколько больших центров, но [все зависит от того,] насколько быстрее мы будем вкладывать деньги не только в инфраструктуру, но и в человеческий талант, кто тренирует, какие тренеры, сколько они получают, чему они учат. Потому что все мы хотим, чтобы все играли в атакующий, комбинационный, смелый футбол, а это зарождается в самом детстве. Техника, обработка мяча, это каноны, которые закладываются, есть фортепианное искусство, а есть футбольное, и не будет в 17 лет [футболист] ни с того ни с сего уникальным дриблером, с тактикой, которая закладывается в детстве", - сказал Мацуев.

Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге действует лимит по схеме "8+20", то есть в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов. Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что лимит по схеме "8+20" надо отменить, так как он позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных упал.

Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.