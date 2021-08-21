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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Лихачев: сборная России по пляжному футболу провела качественный матч против парагвайцев

Главный тренер российской команды отметил, что его подопечные заслуживали победы в основное время

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу показала качественную игру в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против парагвайцев. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

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В субботу россияне в серии пенальти победили парагвайцев. Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4. В серии пенальти победила сборная России - 5:4.

"На мой взгляд, мы сегодня провели очень качественный матч, абсолютно закономерна была бы наша победа в основное время, - сказал Лихачев. - Но [плохая] реализация моментов и два явных неназначенных пенальти в ворота парагвайцев довели матч до дополнительного времени. Тут уже ребятам благодарен, что сумели отыграться. Опять же, после таких же сложных судейских решений, каждый чемпионат мира мы попадаемся в такие истории, что судьи к нам не благосклонны, даже дома. Рады, что выиграли, что взяли нужное очко, будем готовиться к игре с командой Японии".

"Задача на завтра - восстановиться. Есть время до матча, все проанализируем, посмотрим. Команда Японии очень качественный соперник, шесть очков говорят сами за себя, нас ожидает такой непростой матч, но будем бороться и доказывать, что мы должны быть в плей-офф", - добавил Лихачев.

После двух туров в группе А лидирует сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими - американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами.

Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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