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ATP

Тарпищев считает, что Медведев сыграл недостаточно разнообразно против Рублева

По мнению главы Федерации тенниса России, Рублев сумел затянуть соперника в свой ритм игры
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву на турнире в американском Цинциннати, потому что сыграл недостаточно разнообразно. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В субботу Рублев обыграл в трех сетах Медведева (2:6, 6:3, 6:3) и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати. Эта победа стала для Рублева первой в пяти матчах противостояния с Медведевым на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Прекрасный матч. В первом сете Даня вел игру, но потерял нити. Пытался задавить Рублева, но невольно попал в его ритм игры. Плюс играл недостаточно разнообразно - я ни одного укороченного не увидел с его стороны", - сказал Тарпищев.

Также он отметил игру Рублева во второй половине матча. "В ритме же Рублев играет очень хорошо. И надо сказать, что вторую половину игры он играл гораздо лучше. Форма Рублева неплохая, и в жестком обмене ударов он король", - заключил глава ФТР.

В финале Рублев встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и греком Стефаносом Циципасом.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
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