"Динамо" на вершине РПЛ. "Зенит" и "Спартак" потеряли очки в гостях у аутсайдеров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичное "Динамо" вышло в лидеры Тинькофф - Российской премьер-лиги после победы над "Уралом" и ничьей действующего чемпиона "Зенита" в матче с "Уфой" в пятом туре. "Динамо" обыграло "Урал" со счетом 1:0, единственный мяч забил Константин Тюкавин, которого хорошей передачей вывел на ударную позицию Арсен Захарян. У "Урала" в воротах сыграл Дмитрий Ландаков, а не основной голкипер Ярослав Годзюр, которого портал "Чемпионат" называл в числе заразившихся коронавирусом, эту информацию клуб затем опроверг. Положение "Урала" усугубило удаление Эрика Бикфалви - румынский полузащитник в первом тайме получил две желтые карточки за минуту за грубые нарушения правил. "Динамо" могло забить больше - футболисты трижды угодили мячом в перекладину.

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"Зенит" не удержал победу в Уфе (1:1) и опустился на второе место. Счет на 10-й минуте открыл Малком, хозяева усилиями Гамида Агаларова сравняли на 74-й минуте. Полузащитник "Уфы" с четырьмя голами вошел в число лучших бомбардиров первенства, также по четыре мяча у Даниила Фомина ("Динамо"), Сердара Азмуна и Александра Ерохина ("Зенит"). За "Зенит" дебютировал Клаудиньо, Азмун вышел на поле лишь за 15 минут до конца основного времени вместо Артема Дзюбы. По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, участие иранца в игре было под вопросом из-за проблем со здоровьем. "Мне кажется, что мы играли достойно и выглядели очень прилично. Было видно, что мы играем дома. Мне кажется, что это закономерный результат, ничего удивительного здесь не вижу. Конечно, доволен результатом - ничья с чемпионом России последних трех лет", - рассказал ТАСС генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

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"Арсенал" потерял очки "Спартак" впервые в сезоне сыграл вничью - с "Арсеналом" (1:1). Причем никогда ранее матчи красно-белых с туляками не заканчивались ничейным результатом. Основные события произошли ближе к концу матча. Счет ударом головой открыл Эсекьель Понсе после подачи Зелимхана Бакаева, однако довольно скоро получивший вызов в молодежную сборную России Даниил Хлусевич ответил своим голом.

Позже Хлусевич получил желтую карточку за симуляцию, упав в чужой штрафной после контакта с Николаем Рассказовым. "Абсолютно справедливо [показана желтая карточка], потому что своим движением в этом эпизоде игрок, очевидно, хотел обмануть судью, симулировал. В целом вопросы всегда есть к судейству, но я думаю, что серьезных нареканий со стороны обеих команд в этой игре не было", - сказал ТАСС бывший судья Международной федерации футбола Алексей Николаев. После игры главный тренер "Спартака" Руй Витория отметил, что его команде не хватило психологической устойчивости для победы. "Бывает, что когда не получается в игре, то и кажется, что "физики" начинает не хватать. Нам не хватило остроты в атаке, так как оба наших опорника были связаны соперником, и не хватило живости и текучести игры на переднем крае", - сказал португалец. Тренер не согласился с тем, что "Спартак" находится в игровом кризисе. "Конечно, когда команда не может выиграть, это всегда непросто, но это не кризис, а своего рода испытание. И я не люблю, когда кто-то жалуется или плачет, нужно продолжать работать", - отметил он. Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов, в свою очередь, отметил, что его игроки не просто дали бой, а показали качественный футбол. "Понравились командные действия в обороне, переходы от обороны в атаку, достаточно много хороших моментов было", - подчеркнул он. "Можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья - это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать. Думаю, можем занести этот матч себе в актив, хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить, такой футбол доставляет удовольствие болельщикам", - сказал ТАСС руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

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Неудержимый Сергеев ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Ахмат", одержав в противостоянии с этим соперником восьмую подряд победу. Свой 490-й матч в чемпионатах России провел голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, побив рекорд Сергея Игнашевича, который уже свою карьеру завершил. "Ахмат" на 23-й минуте остался в меньшинстве после удаления Евгения Харина. Счет открыл во втором тайме вышедший на замену вместо Ильзата Ахметова 19-летний форвард Владислав Яковлев, для него это первый гол в премьер-лиге. Закрепил преимущество через четыре минуты Чидера Эджуке. "Он очень активно действует в атаке, участвует практически во всех эпизодах, хорошо цепляется за мяч - типичный форвард. Надеюсь, с каждым месяцем, неделей он будет все больше и больше прогрессировать. Вы видели это по игре, тренерский штаб может ему спокойно доверять больше времени на поле", - сказал после игры о Яковлеве главный тренер армейцев Алексей Березуцкий. Свою первую победу в чемпионате одержали "Крылья Советов", обыграв "Сочи" со счетом 1:0. Автором гола стал Иван Сергеев, забивший в третьем матче подряд. Форвард в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги. На матче не работала система видеоассистента рефери (VAR), поскольку VAR-центр рассчитан только на четыре поединка в игровой день.