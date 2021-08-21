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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Торино" на старте чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась гостевой победой команды из Бергамо со счетом 2:1

ТАСС, 21 августа. "Аталанта" на выезде победила со счетом 2:1 "Торино" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

У победителей голы забили Луис Муриэль (6-я минута) и Роберто Пикколи (90+3), в составе туринского клуба отличился Андреа Белотти (79).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте, но отличиться результативными действиями не сумел. В прошедшем сезоне он провел за команду во всех турнирах 31 матч, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. 23 августа Миранчук был вызван тренерским штабом под руководством Валерия Карпина в расположение сборной России для подготовки к сентябрьским матчам отбора к чемпионату мира - 2022.

Во втором туре "Аталанта" 28 августа примет "Болонью", "Торино" в тот же день сыграет на выезде с "Фиорентиной".

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