Губернатор Самарской области отметил самоотдачу футболистов "Крыльев Советов" в матче РПЛ

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" продемонстрировали самоотдачу и концентрацию в матче с "Сочи" в пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение высказал журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после игры на "Солидарность-Арене".

21 августа "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграли "Сочи". Команда одержала первую победу в чемпионате и располагается на 14-м месте в таблице, набрав 4 очка.

"Сегодня команда билась, как, кстати, и в предыдущих матчах, но сегодня была полная концентрация с первых и до последней минуты, это очень важно. Сегодня была полная самоотдача", - сказал Азаров.

Глава региона считает, что футболисты выполнили задание тренера на матч. Он отметил, что команда "нащупывает новые качества игры на ходу". "Но мы видим, что от матча к матчу есть очевидный, на мой взгляд, прогресс", - заключил Азаров.

В следующем туре "Крылья Советов" 26 августа в гостях сыграют с "Уфой".