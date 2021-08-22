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Футбол в Испании

Гол Депая принес "Барселоне" ничью с "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Иньиго Мартинес ("Атлетик") и Мемфис Депай ("Барселона") EPA-EFE/Luis Tejido
Описание
Иньиго Мартинес ("Атлетик") и Мемфис Депай ("Барселона")
© EPA-EFE/Luis Tejido

ТАСС, 22 августа. "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком" из Бильбао со счетом 1:1 в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Бильбао.

В составе хозяев отличился Иньиго Мартинес (50-я минута), у каталонцев мяч забил Мемфис Депай (75). Нидерландский форвард впервые отличился за "Барселону" в официальном матче. Защитник гостей Эрик Гарсия получил красную карточку на 93-й минуте матча.

"Барселона" набрала 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице, "Атлетик" с 2 баллами идет на девятой строчке. В следующем туре каталонцы дома 29 августа сыграют с "Хетафе", "Атлетик" днем ранее в гостях встретится с "Сельтой".

Депаю 27 лет. В июне он подписал с "Барселоной" контракт на два года. Ранее нидерландец выступал за французский "Лион". В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 мячей и отдал 12 голевых передач.

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